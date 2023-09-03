MLB》為什麼背號是89號？洋基超級大物：我不知道

多明格茲。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕20歲的洋基外野大物多明格茲（Jasson Dominguez）在外界高度期待下登上大聯盟，昨在生涯首打席就從三屆塞揚強投韋蘭德（Justin Verlander）手中夯出全壘打，賽後直呼美夢成真。

多明格茲在簽約之際就被與曼托（Mickey Mantle）、楚奧特（Mike Trout）等名將相提並論，如今終於迎來兌現天賦的時刻，他賽後受訪表示，踏上大聯盟的打擊區感覺確實很不一樣，「夢想就在我眼前成真了，我還能咬中那球、打出全壘打，這應該是我生涯最棒的一場比賽。」

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多明格茲的家人昨也在觀眾席見證他的人生重要一刻，看到他首打席就敲出全壘打、都興高彩烈地跳起來歡呼，而根據《NJ.com》指出，多明格茲在母親的肚子裡時，就被期待成為一位棒球選手，因為他的父親對這項運動相當癡迷。

值得一提的是，多明格茲一家與紅襪傳奇名將歐提茲（David Ortiz）是同鄉，當地許多人都是紅襪迷，但多明格茲的父親卻是死忠的洋基迷，因此兒子的名字也來自他最喜愛的洋基球員、前明星一壘手吉昂比（Jason Giambi）。

關於多明格茲的初登場還有一件插曲，他來到洋基披上的是89號球衣，當記者問起為什麼選擇這個背號時，他直接了當回答：「我不知道」，讓美國媒體「MLB on FOX」忍不住打趣：「這也是我們對很多事情的答案。」

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