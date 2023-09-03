U18世界盃》南韓王牌2.1局就退場 韓媒：台灣讓準狀元吃足苦頭

南韓先發黃晙舒。（資料照，記者廖耀東攝）

〔體育中心／綜合報導〕南韓昨在U18世界盃派出黃晙舒面對台灣，不過這位王牌左投僅投2.1局就退場，南韓媒體聚焦這位「準狀元」在國際賽的苦戰。

黃晙舒被公認為本屆南韓隊ACE，昨力扛首戰面對台灣繳出2.1局被敲5安、3K、2保送，失掉4分中有3分是自責分，南韓終場以1：6敗下陣來。

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韓國媒體《Mydaily》賽後報導，來自獎忠高校的黃晙舒從2021年、高一時4場比賽繳出防禦率1.42的成績開始嶄露頭角，隔年12場比賽拿下2勝2負、防禦率1.84，是今年登場的選秀會有望被韓華鷹指名成為狀元的選手，「但在國際大賽上的表現卻令人遺憾。」

《OSEN》則寫道，南韓在U18世界盃首戰不敵台灣，先發2.1局的準狀元黃晙舒吃足了苦頭。

《MKSPORTS》關注南韓隊投手調度問題，指出面對台灣將黃晙舒與金澤延兩位左右護法都消耗了，原本1日面對波多黎各的比賽受到天氣影響延至6日，預賽與循環賽之間沒有休息日，剩下的比賽恐會對投手群帶來很大的負擔。

本次大會規定投手投41至55球需休1天，投56至75球要休2天，投76至90球休3天，投91至105球休4天，黃晙舒昨用了56球、飆出7K的金澤延用了54球。

台灣隊昨以6:1勝南韓隊。（資料照，記者廖耀東攝）

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