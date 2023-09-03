MLB》前明星終結者遭馬林魚讓渡 美聯東區龍頭金鶯要了！

羅培茲重回金鶯。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕前明星終結者羅培茲（Jorge Lopez）日前遭馬林魚放進讓渡名單，今天被美聯東區龍頭金鶯網羅，重回老東家的懷抱。

金鶯當家終結者包提斯塔（Felix Bautista）日前傳出右手肘尺骨副韌帶受傷，進入15天傷兵名單，這對金鶯無疑是一大打擊，為了添補他的空缺，球團從馬林魚讓渡名單中網羅了羅培茲，但他無法投季後賽，因為大聯盟規定只有8月31日登錄在40人名單或60天傷兵名單內的球員才能代表球隊參加季後賽。

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30歲的羅培茲在2011年選秀會第2輪被釀酒人選中，在小聯盟熬了4年，2015年登上大聯盟，2018年被交易至皇家，2020年季中遭皇家釋出，之後轉戰金鶯，雖然隔年先發表現不佳，33場先發只有3勝14敗、防禦率6.07的成績，但2022年轉戰全職牛棚後破繭而出，出賽44場拿下19次救援成功，防禦率只有1.68，更首度入選明星賽。

不過他在交易大限前被交易至雙城，但表現沒有在金鶯時亮眼，防禦率高達4.37，今年季中被雙城交易至馬林魚，本季共出賽49場，繳出6勝2敗、3場救援成功和7場中繼成功，防禦率為6.13。

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