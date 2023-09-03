MLB》天使讓渡6主力宣告放棄季後賽 楚奧特：我跟大家一樣驚訝

楚奧特。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕天使下半季不少操作讓外界費解，當家一哥楚奧特（Mike Trout）也坦言吃驚，表示休賽季會找時間跟高層會面討論球隊未來。

楚奧特7月遭逢左手鉤狀骨骨折傷勢，動刀治療後曾在8月底回歸，不過只打了一場就又回到傷兵名單，他表示自己的確是操之過急，現在會等到左手徹底康復、不會感覺到疼痛才回歸。

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楚奧特透露目標是今年球季還能回歸，但也同意以球隊目前的戰績，似乎不足以讓自己冒著傷勢加重的風險復出。

天使在楚奧特回到傷兵名單後，一口氣讓渡6名主力、宣告放棄季後賽，這位看板球星受訪坦言，「我跟大家一樣驚訝，我沒料到會發生這種事。」

對於天使將連9年無緣季後賽，楚奧特說，這個冬天一定會找時間與高層討論球隊的未來，「看看我們的方向是什麼、計劃是什麼。」被問及是否有可能高喊「賣我」，他則表示：「我不打算對此發表任何評論。」

天使休賽季另外一個焦點就是可能要與大谷翔平道別，對於這位二刀流隊友即將投入自由市場，楚奧特說，還沒有跟大谷談過這件事，「我們會聽到很多的推測，不管聽到什麼，最終還是取決於他想要的是什麼，他也真的從來沒有提過任何有關的事情。」

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