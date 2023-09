MLB》大谷翔平21次敬遠締造生涯新高！ 有望刷新隊史最狂紀錄

大谷翔平。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕天使二刀流球星大谷翔平今天在與運動家之戰獲得2次敬遠,本季已累積21次敬遠,創下大聯盟生涯單季新高。

大谷翔平目前敲出44轟,位居大聯盟全壘打王,由於大谷的打擊威脅太大,對手為了避免他一棒形成重傷害,選擇直接故意四壞保送,今天又被敬遠2次,本季已獲得21次敬遠,除了高居全聯盟第一,也一併締造生涯新紀錄。

日本雅虎的專欄作家宇根夏樹指出,天使單季被敬遠次數最多的球員,是2007年葛雷諾(Vladimir Guerrero)的28次,第二多是葛雷諾2005年的26次,第三名仍出現葛雷諾的名字,他在2006年獲得25次敬遠,與2018年的楚奧特(Mike Trout)並列隊史第三,天使本季還剩下26場例行賽,大谷翔平有機會刷新隊史紀錄。

Let Sho Play

Shohei Ohtani is intentionally walked for the 2nd time today in the 9th inning against the Oakland Athletics at Oakland Coliseum. Lots of boos from fans who want to see Sho Go. Ohtani walked 3 times today.

Credit: Ballys#大谷翔平 #Ohtani #Angels #GoHalos pic.twitter.com/pbTEIDJF8y