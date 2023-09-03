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MLB》力拚國聯外卡卻爆發染疫潮 紅人教頭：情況可能會越來越糟

2023/09/03 10:15

紅人力拚國聯外卡卻爆發染疫潮。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紅人目前正在力拚國聯外卡的席位，但近日傳出投手群爆發染疫潮，總教練貝爾（David Bell）坦言，可能會越來越嚴重。

紅人火球男格林（Hunter Greene）在8月31日客場對戰巨人，先發5.1局飆出6K失掉1分非自責分，拿下本季第第3勝，但賽後卻出現確診消息，牛棚投手克魯茲（Fernando Cruz）與先發右投萊福利（Ben Lively）也陸續染疫，今天再度傳出25歲先發左投威廉森（Brandon Williamson）檢測呈現陽性，明天將無法先發。

目前紅人共有4名投手染疫，總教練貝爾坦言，他們都覺得身體不舒服，無法比賽。他也透露有部分後勤人員也確診，球隊將採取一些預防措施，非必要人員不得進出球員休息室。

「作為一個團隊，我們的關係非常緊密，都會有近距離的接觸，」貝爾坦言，情況可能會越來越糟。

由於被放進武漢肺炎傷兵名單，至少要待7天才能歸隊，紅人將從小聯盟拉上甘迺迪（Brett Kennedy）、理查森（Lyon Richardson）和斯皮爾斯（Carson Spiers）等人，安東（Tejay Antone）也將傷癒歸隊。

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