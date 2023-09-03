美網》淘汰38歲老將瓦林卡闖16強 辛納與「胡蘿蔔人」自拍慶祝

辛納。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕22歲的義大利新生代好手辛納（Jannik Sinner）今在美國網球公開賽第三輪以6：3、2：6、6：4、6：2力退38歲瑞士老將瓦林卡（Stan Wawrinka），挺進男單16強。

相差16歲的兩人生涯第一次交手在2019年美網，當時是18歲的辛納生涯在大滿貫會內賽初登場，最後以四盤敗下陣來，不過四年後再度於法拉盛過招，此時的辛納已經高居世界第6、並在後來的4次對決拿下3勝。

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老少雙雄的第6次過招，辛納熬過第二盤的亂流，花費2小時58分鐘在這場四盤大戰中成為笑到最後的一方，連續3年搭上美網16強列車，「四年來很多事情都變了，我很高興繳出今天這樣的表現，」辛納賽後受訪表示，「雖然不是我的最佳水準，對手也不是，但在關鍵時刻我發揮得更好，很開心能挺進下一輪。」

在場上受訪時還有一段插曲，辛納自今年法網開始就有一群死忠粉絲會穿著紅蘿蔔裝陪他到世界各地征戰，他今賽後被問及此事時，也特別感謝這群球迷的支持，並在賽後拿著手機與5位「胡蘿蔔人」留下珍貴合影。

瓦林卡。（法新社）

Carota Boys Jannik Sinner pic.twitter.com/QKejWaFX3y — US Open Tennis （@usopen） September 2, 2023

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