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撞球亞錦賽》台灣地主超風光！許睿安、陳禾耘摘男、女冠軍

2023/09/03 09:22

撞球亞錦賽，許睿安在自家主場奪下男子組金牌。（取自中華撞球直播網）

〔記者林岳甫／綜合報導〕2017年台北世大運摘下男子撞球9號球金牌的許睿安，近年雖在國際賽缺少代表作，並開始擔任撞球教練，昨晚他在自家主場登場的2023年亞洲花式撞球錦標賽沒漏氣，冠軍戰以8：4力壓菲律賓好手喬漢（Johann Chua），成功抱回冠軍及1萬美元（約31台幣）冠軍獎金。

許睿安在幼稚園階段，便經常跟父親許釗榮到撞球場培養父子感情，直到10歲在球場意外被「撞球天后」柳信美發掘並收為徒。此外，許睿安還有1位恩師是「台南球桿達人」黃國展，每年寒、暑假就會到台南學球。

撞球亞錦賽，許睿安在自家主場奪下男子組金牌。（取自中華撞球直播網）

許睿安在台北世大運示範項目花式撞球9號球奪金，近年開始擔任教練，賽前就希望自己努力打出好表現，讓學生可以看看老師的功力。

許睿安果然沒有漏氣，不僅一路過關斬將，在8強先擊敗柯秉漢，以及4強賽打敗「火雲邪神」張榮麟，成功將冠軍留在台灣，確定封王後更是興奮跳上球檯激情吶喊。

女子組冠軍戰則上演台灣內戰，陳禾耘克服3：5落後，最後連掃4局，以7：5逆轉魏子茜，成功封后，並獲得6000美元（約19萬台幣）獎金。

撞球亞錦賽，陳禾耘在自家主場奪下男子組金牌。（取自中華撞球直播網）

撞球亞錦賽，許睿安在自家主場奪下男子組金牌。（取自中華撞球直播網）

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