籃球》台灣隊利多！ 中國NBA歸化李凱爾不打亞運、大魔王周琦也缺席

李凱爾、周琦。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕中國隊在2023年男籃世界盃拿下1勝4敗，確定無緣巴黎奧運，陣中歸化球員李凱爾明確表示，為了備戰NBA新賽季，將不會替中國出戰杭州亞運。

效力NBA灰狼隊的安德森（Kyle Anderson），因為外曾祖父為中國人，有八分之一的中國血統，成為中國男籃首位歸化球員，還取了中文名「李凱爾」。

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雖然找來李凱爾助拳，但中國隊依舊表現不佳，最終以1勝4敗作收，將排名本屆世界盃的29至32名，創下隊史最差成績，同時也宣告連奧運資格賽都沒得打，無緣進軍巴黎奧運。

李凱爾在世界盃5戰全勤，場均上場32.1分鐘，攻下13分、5.6籃板、3.4助攻，投籃命中率41.8%，雖然首次代表中國出賽結果不理想，但他表示：「我還想繼續留在中國隊，但我認為我們還有很多工作要做，我對此感到興奮，我們要進步。」

結束世界盃之旅後，李凱爾將返回美國備戰NBA新賽季，不會出戰杭州亞運，「NBA新賽季快開始了，我要回去為灰狼隊打球，我在這裡和國家隊的隊友們在一起時，真的不去想這些，但我接下來的確要為NBA做準備了。」

據中媒報導，周琦和周鵬也將缺席杭州亞運。杭州亞運男籃分組已出爐，地主中國和台灣、黎巴嫩、蒙古同組，取分組前3名晉級12強，第一名直接取得8強名額，另外二、三名將進行「8強資格賽」。

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