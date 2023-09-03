MLB》「法官」手感火燙連兩天開轟 洋基力退太空人2連勝（影音）

賈吉連兩天開轟。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今作客太空人，「法官」賈吉（Aaron Judge）連兩天開轟，洋基靠著新秀佩雷拉（Everson Pereira）的關鍵安打，終場以5：4險勝，3連戰前兩戰都告捷。

洋基今在2局靠著培拉薩（Oswald Peraza）的安打與卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）滿壘時選到保送取得2：0領先；不過太空人的反攻來得很快，該局下就靠布蘭特利（Michael Brantley）兩分砲讓比賽再度回到原點。

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昨天締造生涯第250轟的賈吉在3局從太空人先發投手布朗（Hunter Brown）手中夯出中右外野方向超前陽春彈，本季僅出賽82場就迎來第31轟出爐。

4局下半，洋基先發投手塞維里諾（Luis Severino）再度挨轟，狄亞茲（Yainer Diaz）兩分砲幫助太空人一舉超前。

5局上賈吉先選到保送，外野大物多明格茲（Jasson Dominguez）的滾地球造成太空人守備失誤，洋基攻佔一三壘，太空人先發投手布朗退場、由梅頓（Phil Maton）接替登板。

梅頓雖三振掉史坦頓（Giancarlo Stanton），但對沃爾普（Anthony Volpe）投出保送形成滿壘，威爾斯（Austin Wells）的高飛犧牲打先送回追平分，接著佩雷拉敲出中間方向平飛安打，幫助洋基取得5：4超前，條紋軍終場就以1分差險勝。

洋基先發投手塞維里諾主投4局被敲6支安打失掉4分都是自責分，送出3次三振、1次保送，防禦率6.75、無關勝負；太空人先發投手布朗一樣投4局，被敲5支安打、失掉5分僅3分自責分，防禦率4.53、苦吞本季第10敗。

AARON JUDGE LONG GONE pic.twitter.com/otwM9u5a5w — Talkin' Yanks （@TalkinYanks） September 3, 2023

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