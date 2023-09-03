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美網》大咖歌手驚喜現身觀眾席 高芙：我絕對不能在他面前輸

2023/09/03 10:54

小賈斯汀夫婦現身美網觀戰，後排為NBA球星巴特勒。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕19歲美國好手高芙（Coco Gauff）昨在美國網球公開賽女單第三輪以3：6、6：3、6：0逆轉比利時32種子梅騰絲（Elise Mertens），賽後這位地主希望提到，看到知名歌手小賈斯汀（Justin Bieber）在場邊觀賽，讓她告訴自己不能輸。

在紐約法拉盛舉辦的美網，每年都會吸引不少名流，昨在中央球場亞瑟艾許球場就來了加拿大巨星小賈斯汀夫婦，高芙賽後昨被問及此事時表示，「我的確看到他了，然後我就告訴自己：『不能在賈斯汀面前輸球。』從那之後我就沒再掉過一局。」

高芙提到，一開始看到小賈斯汀時確實有點緊張，但想起第一輪比賽場邊坐的可是前美國總統歐巴馬夫婦，就稍微放鬆了一點、並表示自己也曾是在觀眾席尋找有哪些明星到場的球迷，現在居然能夠成為場上的選手，「太瘋狂了」。

昨天第三輪的比賽在場邊觀賽的還有NBA熱火隊球星巴特勒（Jimmy Butler），對於「士官長」也親臨現場，高芙則說，因為他已經來過不少次、所以比較沒那麼驚訝，「我只有想說，他應該很忙吧，為什麼會來看我比賽？」

高芙下輪將強碰重出江湖的前球后「丹麥甜心」沃茲妮亞琪（Caroline Wozniacki），提到還有哪位大咖現身觀眾席會讓她受寵若驚時，19歲地主希望不假思索回應：「一定是碧昂絲，如果她來的話...，我的天啊，希望他們不會讓她出現在大螢幕，不然也要等到最後再放。」

高芙。（資料照，法新社）

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