MLB》「老鬼」發威！卡布雷拉4安鐵支灌3打點 猛打榜比肩漢克阿倫

老虎40歲老將卡布雷拉今天繳出4安鐵支猛打賞，灌進3分打點。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今年球季是老虎40歲「大學長」卡布雷拉（Miguel Cabrera）的最後一舞，今天對上白襪繳出4安鐵支猛打賞，進帳3分打點，老虎全場狂掃18安，終場以10：0完封白襪，收下3連勝。

卡布雷拉昨天對戰白襪單場敲出雙安，生涯共累積3154安，與皇家傳奇名將布瑞特（George Brett）並列史上第17名，今天延續火燙手感，5打數敲出4安，首局首打席就敲出二壘安打，共進帳3分打點，這是他生涯第49場單場至少4安的比賽，與755轟傳奇球星漢克阿倫（Hank Aaron）並列史上第21名，也是他自2021年9月9日對戰海盜之後，再度繳出4安猛打賞的成績。

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加上此役這4支安打，卡布雷拉目前生涯共累積3158安，距離史上第16名的遊騎兵名將貝爾崔（Adrian Beltre）的3166安只差8支。

老虎今天火力全開，卡布雷拉首局就敲出右外野二壘安打助隊先馳得點，老虎單局灌進4分奠定勝基，包括利普丘斯（Andre Lipcius）生涯首安就是首轟，左中外野2分砲也進帳生涯首打點。老虎全場狂掃18支安打，除了卡布雷拉有好表現外，巴杜（Akil Baddoo）、托克森（Spencer Torkelson）n和卡本特（Kerry Carpenter）也都繳出3安，老虎終場就以10：0大勝白襪。

24歲老虎右投歐森（Reese Olson）先發7局無失分，勇奪本季第3勝；白襪先發克萊文傑（Mike Clevinger）主投4局挨12安狂失8分，苦吞本季第7敗。

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