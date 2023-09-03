MLB》阿庫尼亞猛夯195KM本季最速一轟 「宇宙勇」明拚橫掃道奇

阿庫尼亞敲出本季最速一轟。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕國聯MVP熱門人選阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）今面對道奇再度炸裂，不僅系列賽場場開轟，今還敲出本季全聯盟最速一轟、擊球初速高達121.2英里（195公里），勇士則靠著阿西亞（Orlando Arcia）在10局的三分砲，以4：2在四連戰前三戰都拿下勝利。

國聯東西雙雄頂尖對決來到第三戰，第一戰敲滿貫彈的阿庫尼亞又在第三局從道奇先發投手斯漢（Emmet Sheehan）夯出中外野方向陽春砲助隊先馳得點，這支賽季第32轟飛行距離454英尺、擊球初速121.2英里，不僅創下本季最強勁，也是《STATCAST》啟用以來第三快的全壘打。

請繼續往下閱讀...

不過勇士先發投手愛德（Bryce Elder）很快就把分數還回去，他在3局下半先被巴恩斯（Austin Barnes）敲出二壘安打，再連續保送兩位MVP貝茲（Mookie Betts）、佛里曼（Freddie Freeman），接著史密斯（Will Smith）敲出雙殺打送回追平分。

兩隊隨後進入投手戰，直到正規9局結束都沒再得分，10局上，阿西亞在一二壘有人之際從道奇第6任投手費西亞（Alex Vesia）手中敲出中左外野方向突破僵局的三分砲，一棒定江山。

道奇雖在10局下靠著馬恩西（Max Muncy）高飛犧牲打追回1分，後續沒再能串聯攻勢，終場就以2分差吞下3連敗。

阿西亞致勝三分砲。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法