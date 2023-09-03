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MLB》克勞佛9上轟致勝陽春砲當英雄 水手甩開太空人獨居美西龍頭

2023/09/03 12:19

克勞佛9局上致勝陽春砲，幫助水手擊敗大都會，暫居美聯西區龍頭。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕水手克勞佛（J.P. Crawford）9局上敲出驚天陽春砲，助隊以8：7擊敗大都會，中斷對手2連勝，水手也甩開太空人獨居美聯西區龍頭寶座。

水手在8月豪取21勝，寫下隊史新紀錄，讓他們足以與太空人、遊騎兵競爭美聯西區龍頭。水手賽前與太空人並列分區第一。

水手今天對戰大都會，赫南德茲（Teoscar Hernandez）2局上敲出中外野陽春砲先馳得點，J.羅德里奎茲（Julio Rodríguez）第3局敲出帶有1分打點的中外野三壘安打，赫南德茲再敲安將他送回。不過，大都會也在4局下展開反攻，史都華（DJ Stewart）敲出中外野3分砲扳平戰局。

赫南德茲。（美聯社）

赫南德茲5局上再度挺身而出，敲出高飛犧牲打打回超前分，坎佐內（Dominic Canzone）第6局貢獻右外野2分彈，再靠著對手再添1分，水手取得7：3領先。

大都會6局下吹起反攻號角，文托斯（Mark Vientos）和林多（Francisco Lindor）雙雙開轟，單局灌進3分，追到6：7落後，麥尼爾（Jeff McNeil）8局下補上一支帶有追平分的三壘安打，將戰局扳平至8：8。

克勞佛9局上當英雄，從奧塔維諾（Adam Ottavino）手中敲出致勝陽春砲，此役他繳出3安猛打賞，托帕（Justin Topa）後援1.1局無失分守住勝利，收下本季第5勝。

由於水手贏球，太空人不敵洋基，水手目前以77勝58敗獨居美聯西區龍頭，領先太空人一場勝差，苦吞3連敗的遊騎兵則是落後2場。

克勞佛9局上致勝陽春砲，幫助水手擊敗大都會，暫居美聯西區龍頭。（法新社）

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