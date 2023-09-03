晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 網球

美網》近3小時苦戰挺進16強寫紀錄 賈珀下輪過招中國鄭欽文（影音）

2023/09/03 11:43

賈珀。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕持續尋求生涯首座大滿貫冠軍的突尼西亞第5種子賈珀（Ons Jabeur）今在美國網球公開賽第三輪以5：7、7：6（5）、6：3逆轉捷克好手布茲可娃（Marie Bouzkova），挺進女單16強。

賈珀去年在美網決賽不敵波蘭球后史薇泰克（Iga Swiatek），今年在溫布頓連兩年與冠軍擦身而過，近兩年收集大滿貫3座亞軍的非洲一姐今年重返法拉盛還遇到病毒侵襲，抱病挺過首輪後，在第二輪遇到捷克18歲小將諾絲可娃（Linda Noskova）也是苦戰三盤才勝出。

連兩輪遇到捷克選手，賈珀今在亞瑟艾許球場夜場首戰開賽狀態不佳，第4局就遭破發，雖然在2：5落後時曾挽救一個盤末點並成功回破拉長戰線，第一盤仍拱手讓出。

第二盤布茲可娃受到大腿傷勢影響、移動受到限制，一度請求傷停治療，在帶傷奮戰情況下仍將戰局逼到搶7，但沒能在決勝局就將比賽結束，遭賈珀以7：5拿下扳平戰局。

賈珀在決勝盤很快就找到突破機會，連破帶保順勢收下勝利，耗費2小時56分鐘艱辛晉級，賽後坦言這是場非常辛苦的比賽，「我看到她腳受傷後有努力多調動，我知道這樣做並不好，但我必須贏得比賽。」她也大讚對手展現絕佳運動精神，「我們都繳出很棒的表現，她不想放棄、是非常棒的選手。」

賈珀在挺進第二週賽事後，成為史上第二位可以在美網連續兩年晉級女單16強的非洲選手，上一位是1996-98年的南非好手科澤兒（Amanda Coetzer）。

這位突尼西亞名將下輪將迎來中國23種子鄭欽文的挑戰，她在第三輪以6：3、4：6、6：4力退義大利好手布朗澤蒂（Lucia Bronzetti），生涯首闖美網16強。

賈珀（右）與布茲可娃擁抱致意。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。