美網》近3小時苦戰挺進16強寫紀錄 賈珀下輪過招中國鄭欽文（影音）

賈珀。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕持續尋求生涯首座大滿貫冠軍的突尼西亞第5種子賈珀（Ons Jabeur）今在美國網球公開賽第三輪以5：7、7：6（5）、6：3逆轉捷克好手布茲可娃（Marie Bouzkova），挺進女單16強。

賈珀去年在美網決賽不敵波蘭球后史薇泰克（Iga Swiatek），今年在溫布頓連兩年與冠軍擦身而過，近兩年收集大滿貫3座亞軍的非洲一姐今年重返法拉盛還遇到病毒侵襲，抱病挺過首輪後，在第二輪遇到捷克18歲小將諾絲可娃（Linda Noskova）也是苦戰三盤才勝出。

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連兩輪遇到捷克選手，賈珀今在亞瑟艾許球場夜場首戰開賽狀態不佳，第4局就遭破發，雖然在2：5落後時曾挽救一個盤末點並成功回破拉長戰線，第一盤仍拱手讓出。

第二盤布茲可娃受到大腿傷勢影響、移動受到限制，一度請求傷停治療，在帶傷奮戰情況下仍將戰局逼到搶7，但沒能在決勝局就將比賽結束，遭賈珀以7：5拿下扳平戰局。

賈珀在決勝盤很快就找到突破機會，連破帶保順勢收下勝利，耗費2小時56分鐘艱辛晉級，賽後坦言這是場非常辛苦的比賽，「我看到她腳受傷後有努力多調動，我知道這樣做並不好，但我必須贏得比賽。」她也大讚對手展現絕佳運動精神，「我們都繳出很棒的表現，她不想放棄、是非常棒的選手。」

賈珀在挺進第二週賽事後，成為史上第二位可以在美網連續兩年晉級女單16強的非洲選手，上一位是1996-98年的南非好手科澤兒（Amanda Coetzer）。

這位突尼西亞名將下輪將迎來中國23種子鄭欽文的挑戰，她在第三輪以6：3、4：6、6：4力退義大利好手布朗澤蒂（Lucia Bronzetti），生涯首闖美網16強。

賈珀（右）與布茲可娃擁抱致意。（美聯社）

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