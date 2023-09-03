U18世界盃》「經典賽在這辦過嗎？」 委內瑞拉教頭大讚天母球場

天母棒球場。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕U18世界盃B組預賽今天委內瑞拉以6：1擊敗西班牙拿下首勝，委國明天迎戰強敵日本，總教練阿爾瓦雷斯表示，不管對手是誰，都會跟球員說要保持態度，盡全力把球賽打好。

今天賽前兩隊皆兩戰全敗，此役1局下委國率先發動攻勢，兩出局三壘有人，4棒R.索托適時敲安先馳得點，6局上西國反攻，一出局滿壘靠滾地球追平比分。

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6局下T.索托擊出二壘安打，格德斯敲安超前比分，再靠觸身球和四壞保送擠成滿壘，達瓦里洛敲二壘安打帶有2分打點，此時R.索托敲安再下一城，隨後委國靠觸身球、四壞保送和暴投添得1分，單局打下5分鎖定勝局。

由於「海葵」颱風襲台，比賽數度因雨勢中斷打打停停，阿爾瓦雷斯指出，這場贏球關鍵在投手表現比前幾場好，打線也能有效串聯，「委內瑞拉沒有颱風，但有遇過在狂風暴雨的狀況下打球，今天沒有特別預想下雨天要怎麼辦，有跟球員叮嚀專心比賽就好，不要擔心下雨或停賽。」

雖然雨勢不斷，不過採人工草皮材質的天母球場排水系統良好，今天未見積水的情況，阿爾瓦雷斯先是大讚這座球場超棒，隨即詢問媒體，「經典賽有在這裡辦過嗎？」他認為天母球場有舉辦經典賽的水準。

阿爾瓦雷斯進一步表示，天母球場基礎建設或硬體設備都滿好的，在這裡打球很舒服，可以讓選手發揮應有實力，處在舒服的狀態下打球是很重要的。

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