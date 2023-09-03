晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》史奈爾6局8K好投續居防禦率王 官網點出重拾塞揚身手關鍵

2023/09/03 14:51

史奈爾。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕教士今在主場迎戰巨人，塞揚左投史奈爾（Blake Snell）繳出6局無失分8K好投、加上團隊共夯出4轟，終場以6：1收下2連勝，也是自8月15-16日以來再度連勝。

教士今天火力全開，索托（Juan Soto）首局揮出陽春砲助隊先馳得點，以27轟續居球隊全壘打王，下一局輪到柏格茲（Xander Bogaerts）、桑契斯（Gary Sanchez）開砲幫助教士取得3：0領先，後者目前已經連續5戰敲安。

庫柏（Garrett Cooper）在6局下錦上添花，從巨人先發投手哈里森（Kyle Harrison）手中擊出中左外野方向三分砲，教士來到6：0領先。

史奈爾今主投6局無失分還飆出8次三振，雖然單場有4次保送、且有三個半局都讓巨人攻佔得點圈，但他展現危機處理能力、一一拆彈成功，最後用了本季新高的113球收下本季第12勝、防禦率2.50持續傲視全聯盟。

官網賽後報導，史奈爾本季再度擦亮塞揚招牌，關鍵在於重拾讓他在2018年奪獎的武器變速球，史奈爾過去兩年大幅降低變速球使用，去年降到只有5%，今年恢復到18%。

「我認為變速球一直是我最重要的武器，過去幾年我嘗試多丟一點滑球，但那不是我，我是靠變速球吃飯的，」這位找回昔日宰制力的左投說，「所以重新多丟一點變速球、再努力加強滑球，加上本來的曲球、直球威力就不錯，當我都具備這些武器的時候，就可以在場上展現最好的自己。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。