MLB》史奈爾6局8K好投續居防禦率王 官網點出重拾塞揚身手關鍵

史奈爾。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕教士今在主場迎戰巨人，塞揚左投史奈爾（Blake Snell）繳出6局無失分8K好投、加上團隊共夯出4轟，終場以6：1收下2連勝，也是自8月15-16日以來再度連勝。

教士今天火力全開，索托（Juan Soto）首局揮出陽春砲助隊先馳得點，以27轟續居球隊全壘打王，下一局輪到柏格茲（Xander Bogaerts）、桑契斯（Gary Sanchez）開砲幫助教士取得3：0領先，後者目前已經連續5戰敲安。

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庫柏（Garrett Cooper）在6局下錦上添花，從巨人先發投手哈里森（Kyle Harrison）手中擊出中左外野方向三分砲，教士來到6：0領先。

史奈爾今主投6局無失分還飆出8次三振，雖然單場有4次保送、且有三個半局都讓巨人攻佔得點圈，但他展現危機處理能力、一一拆彈成功，最後用了本季新高的113球收下本季第12勝、防禦率2.50持續傲視全聯盟。

官網賽後報導，史奈爾本季再度擦亮塞揚招牌，關鍵在於重拾讓他在2018年奪獎的武器變速球，史奈爾過去兩年大幅降低變速球使用，去年降到只有5%，今年恢復到18%。

「我認為變速球一直是我最重要的武器，過去幾年我嘗試多丟一點滑球，但那不是我，我是靠變速球吃飯的，」這位找回昔日宰制力的左投說，「所以重新多丟一點變速球、再努力加強滑球，加上本來的曲球、直球威力就不錯，當我都具備這些武器的時候，就可以在場上展現最好的自己。」

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