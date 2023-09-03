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男籃世界盃》日本打出大驚奇進軍奧運 井上雄彥31年前願望實現了！

2023/09/03 13:47

日本男籃取得巴黎奧運參賽權。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕日本隊在2023年男籃世界盃打出令人感動的驚奇之旅，睽違48年直接取得奧運門票。《灌籃高手》作者、知名漫畫家井上雄彥31年前的願望實現了。

日本男籃在小組賽上演驚天大逆轉，以98：88爆冷擊敗芬蘭，帶著1勝進入第17名至32名的排名賽，日本隊克服最多15分落後，以86：77擊敗世界男籃排名第17的委內瑞拉，昨天以80：71氣走擊敗維德角，首次在世界盃賽場單屆取得3勝，確定成為本屆亞洲戰績最佳的隊伍，成功進軍巴黎奧運。

日本實現48年的籃球奧運夢，上次靠自己的實力爭取到奧運資格是1976年，至於2020年東京奧運則藉由主辦國獲得參賽。

《灌籃高手》作者、知名漫畫家井上雄彥31年前所留下的3個願望引起網友熱議，他在1992年寫下當時畫《灌籃高手》有3個願望，以採訪為名去美國看NBA冠軍賽，以及去巴塞隆納看奧運，上述兩項都已經實現，他最後一個願望是希望看到日本籃球隊打進奧運，等了31年終於實現了。

井上雄彥也寫道：「那些少年讀者曾經在信中寫道，『自從我看了灌籃高手後就開始打籃球了。』如果這些孩子長大之後能實現我的夢想的話.....我一定會激動得放聲大哭.....」網友也紛紛大讚這是「神伏筆」、「完美的結局」、「太感人啦」。

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