U18世界盃》吳總賽前擔心的張趙紘一棒建功 台灣隊4：1墨西哥拿下三連勝

台灣隊擊敗墨西哥。（記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台中報導〕U18世界盃台灣隊今午和墨西哥交手，雙方戰至4局結束以1：1平手，且都形成由牛棚投手決勝負的局面，而台灣隊教頭吳柏宏賽前擔心的二壘手張趙紘5局上敲出致勝安打，助台灣4：1擊敗墨西哥、拿下預賽3連勝。

台灣隊繼首戰3：0擊敗澳洲，昨晚又以6：1力退南韓，但今天因受颱風影響提前到中午12點開打，也影響到球員的休息時間。台灣隊教頭吳柏宏說，昨晚回去後因為有些選手還要做治療，但都大概12點睡，應該還可以。

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這場比賽在雨中進行，墨西哥先發投手歐特羅雖在首局就投出兩次保送但守住失分危機，2局上則在兩出局後再出現控球麻煩，也讓保送上壘的胡孟智靠隊友安打和對方守備失誤回壘得到台灣隊第1分。

台灣隊先發投手張峻瑋的失分則出現在4局下，同樣也因為控球問題出現兩次保送，並讓對方在兩出局後由7棒布斯塔曼特敲出帶打點安打，將比分追成1：1。

6局雨勢漸大，但未澆熄台灣隊的攻勢，4棒隊長王念好率先敲安上壘後再靠隊友觸擊站上二壘，6棒李勛傑再敲安形成1出局一、三壘有人，而在本屆賽事首次以先發二壘手上陣的張趙紘再敲出適時安打，助隊以2：1突破僵局，墨西哥後援投手岡薩雷斯在滿壘狀況下登板後又投出保送，免費奉送台灣隊第3分。

張趙紘從熱身賽開始的調整狀況都不理想，因此前兩戰都由陳睦衡先發守二壘，只是在陳睦衡昨2局上因傷退場後，他才上場替補，並於今天取得先發機會。吳柏宏賽前指出張趙紘的問題主要是在心理層面，已經盡量幫他調適，並指出從他昨役對南韓的揮空率就可看出心態問題，「絕對是心理沒有準備好，才會落差這麼大。」但張趙紘今天一棒掃去吳總的擔憂，也成為此役的一大致勝功臣。

墨西哥打完前5局和台灣隊仍有拚面，但6局失守2分後，7局再失1分，而台灣隊兩位後援投手曾偉喆和陳睦衡合力守下最後3局無失分。

張峻瑋。（記者林正堃攝）

張趙紘敲出致勝安打。（記者林正堃攝）

張趙紘敲出致勝安打。（記者林正堃攝）

陳睦衡守住勝利。（記者林正堃攝）

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