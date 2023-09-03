羽球排名賽》21歲王柏崴力退「超級黑馬」 成為澎湖首位全國男單冠軍

合庫21歲小將王柏崴成為史上首位在排名賽男單封王的澎湖人。（羽球協會提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕來自澎湖的合庫21歲小將王柏崴，今天在112年全國第二次羽球排球賽男單決賽，以21：15、23：21氣走亞柏「超級黑馬」黃品銜，成為史上首位在排名賽男單封王的澎湖人。

王柏崴首局擋住黃品銜反撲先下一城，只是在第二局卻在20：19領先，因裁判將球判在界內，讓他錯過第1個賽末點，還好這次他沒有被拐氣，在第3個賽末點成功兌現並拿下勝利。

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在4年前就拿到甲組資格，王柏崴選擇加入戴資穎、周天成、王子維所屬的合庫，成為陣中積極栽培的男單新秀。

合庫21歲小將王柏崴成為史上首位在排名賽男單封王的澎湖人。（羽球協會提供）

只是當期望越大、失望也就越大，王柏崴在近年排名賽總是敗在壓力過大，也就越打越沒有自信，甚至連8強門檻都跨不過。

王柏崴在今年第一次排名賽拿下第6名，也試著把壓力拋諸腦後，如今終於拿出競爭力，不僅連續擊敗過去全國冠軍得主呂家弘、戚又仁，今天決賽更是力退黃品銜，成功拿下個人第一座排名賽冠軍，成為名符其實的「澎湖之光」。

王柏崴接下來將參加印尼、越南、高雄等超級100系列巡迴賽，屆時希望爭取好表現，並藉由國際賽和各國選手的切磋，加速自己的進步，畢竟自己已經21歲，現在不少同齡的好手都已經打出名堂，期待自己也能趕緊追上。

合庫21歲小將王柏崴成為史上首位在排名賽男單封王的澎湖人。（羽球協會提供）

亞柏「超級黑馬」黃品銜。（羽球協會提供）

亞柏「超級黑馬」黃品銜。（羽球協會提供）

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