晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

羽球排名賽》21歲王柏崴力退「超級黑馬」 成為澎湖首位全國男單冠軍

2023/09/03 15:10

合庫21歲小將王柏崴成為史上首位在排名賽男單封王的澎湖人。（羽球協會提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕來自澎湖的合庫21歲小將王柏崴，今天在112年全國第二次羽球排球賽男單決賽，以21：15、23：21氣走亞柏「超級黑馬」黃品銜，成為史上首位在排名賽男單封王的澎湖人。

王柏崴首局擋住黃品銜反撲先下一城，只是在第二局卻在20：19領先，因裁判將球判在界內，讓他錯過第1個賽末點，還好這次他沒有被拐氣，在第3個賽末點成功兌現並拿下勝利。

在4年前就拿到甲組資格，王柏崴選擇加入戴資穎、周天成、王子維所屬的合庫，成為陣中積極栽培的男單新秀。

合庫21歲小將王柏崴成為史上首位在排名賽男單封王的澎湖人。（羽球協會提供）

只是當期望越大、失望也就越大，王柏崴在近年排名賽總是敗在壓力過大，也就越打越沒有自信，甚至連8強門檻都跨不過。

王柏崴在今年第一次排名賽拿下第6名，也試著把壓力拋諸腦後，如今終於拿出競爭力，不僅連續擊敗過去全國冠軍得主呂家弘、戚又仁，今天決賽更是力退黃品銜，成功拿下個人第一座排名賽冠軍，成為名符其實的「澎湖之光」。

王柏崴接下來將參加印尼、越南、高雄等超級100系列巡迴賽，屆時希望爭取好表現，並藉由國際賽和各國選手的切磋，加速自己的進步，畢竟自己已經21歲，現在不少同齡的好手都已經打出名堂，期待自己也能趕緊追上。

合庫21歲小將王柏崴成為史上首位在排名賽男單封王的澎湖人。（羽球協會提供）

亞柏「超級黑馬」黃品銜。（羽球協會提供）

亞柏「超級黑馬」黃品銜。（羽球協會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。