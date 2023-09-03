U18世界盃》墨西哥7局「藏球」陰招讓台灣隊傻眼 吳總執教生涯也沒遇過

〔記者倪婉君／台中報導〕U18世界盃台灣隊今以4：1擊敗墨西哥拿下3連勝，但對方三壘加諾在7局上使出「藏球」陰招成功製造第3個出局數，也讓台灣隊教頭吳柏宏賽後表示，「執教生涯沒有遇過，印象中當選手有遇過，對手好像是古巴。」

台灣隊在7局上再添得1分，但就在滿壘情況8棒胡孟智擊成左外野飛球形成兩出局時，卻發生離開三壘壘包的柯敬賢被觸殺，導致半局結束。原來是加諾在接下左外野手的回傳球後，就沒有將球給投手進行下一個打席，將球藏在自己手套裡，然後去觸殺已離壘的柯敬賢。

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當時台灣隊教練團出場抗議未果，吳柏宏賽後還原當時跟主審交涉的過程，他說：「一開始我們沒有注意到三壘藏球，但後來知道後上去抗議的重點是，其實投手不能站在投手丘上緣，但日本籍主審說只要不是站在投手板上都可以。」

不過吳柏宏進一步指出，但後來賽後大會技術委員在開完會後認定墨西哥投手當時有站在投手丘上緣，「這樣就是犯規的」。吳柏宏解釋，當下之所以沒有繼續跟主審爭論，主要是因為是領先，加上又有下雨，教練團可以就這樣順順地把比賽結束，但他強調：「當然是因為已經最後一局才會這麼想，不然我們還是會堅持。」

墨西哥三壘加諾在7局上使出「藏球」招數，柯敬賢沒注意被觸殺。（記者林正堃攝）

棒球規則並沒有明文禁止「藏球」，但如果投手站在投手丘上是會被判定投手犯規。吳柏宏自2013年接任平鎮青棒總教練，表示自己執教生涯沒有遇過這種情況，但印象中選手時期有遇過古巴隊藏球。

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