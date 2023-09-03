晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

美式足球》科羅拉多波德分校超強「二刀流」 美媒：大學美足的大谷翔平！

2023/09/03 17:26

杭特。（法新社）

〔記者田兆崴／綜合報導〕美國大學美式足球賽季日前火熱開打，由前NFL傳奇角衛D.桑德斯（Deion Sanders）所率領的科羅拉多大學波德分校（University of Colorado Boulder），今以45：42險勝去年打進全國冠軍戰的德州基督教大學（Texas Christian University），其中科羅拉多的一大亮點是「二刀流」的杭特（Travis Hunter），竟然在攻防兩端都繳出驚人表現。

科羅拉多主戰四分衛S.桑德斯（Shedeur Sanders）是總教練D.桑德斯的兒子，他此役47傳38中，繳出超狂的510碼與4次傳球達陣。不過這場比賽的焦點卻在杭特身上，名單上列為角衛的他竟也在進攻組擔任外接手，多次上演高難度接球，且光是上半場就參與攻防兩端合計65次進攻（Snap），令人大開眼界。

到了下半場，杭特更是展現絕佳防守能力，在第3節球隊僅領先3分，且對手已經攻占己方4碼線時，冷不防抄截TCU四分衛莫里斯（Chandler Morris）的傳球，最終這場比賽就以3分差險勝，該抄截也至關重要。而杭特打完全場，攻防兩端參與超過100次進攻，以外接手身分繳出11次接球、119碼；在防守端貢獻1次抄截，上演全方位表現。

在美式足球中，球員在青少年時期會多方嘗試不同位置，可能同時身處進攻組與防守組（甚至是特別組），但來到大學層級後，維持「二刀流」的球員已佔極少數。然而杭特從高中時期就「攻防二刀流」，並以五星高中生身分加入傑克遜維爾州立大學（Jackson State University），成為傳統黑人大學（HBCU）與美式足球冠軍賽分區（FCS）史上所招募排名最高的潛力球員。

杭特去年年底轉學至科羅拉多大學波德分校，大二賽季首戰就有驚人演出，讓不少美國球迷將他與MLB美國職棒大聯盟日籍「二刀流」球星大谷翔平做比較。前NFL邁阿密海豚運營副總裁、現任《ESPN》分析師的坦寧鮑姆（Mike Tannenbaum）更稱讚杭特，「除了大谷翔平外，我認為體育界沒有任何人比他還要更多才多藝了！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。