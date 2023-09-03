美式足球》科羅拉多波德分校超強「二刀流」 美媒：大學美足的大谷翔平！

杭特。（法新社）

〔記者田兆崴／綜合報導〕美國大學美式足球賽季日前火熱開打，由前NFL傳奇角衛D.桑德斯（Deion Sanders）所率領的科羅拉多大學波德分校（University of Colorado Boulder），今以45：42險勝去年打進全國冠軍戰的德州基督教大學（Texas Christian University），其中科羅拉多的一大亮點是「二刀流」的杭特（Travis Hunter），竟然在攻防兩端都繳出驚人表現。

科羅拉多主戰四分衛S.桑德斯（Shedeur Sanders）是總教練D.桑德斯的兒子，他此役47傳38中，繳出超狂的510碼與4次傳球達陣。不過這場比賽的焦點卻在杭特身上，名單上列為角衛的他竟也在進攻組擔任外接手，多次上演高難度接球，且光是上半場就參與攻防兩端合計65次進攻（Snap），令人大開眼界。

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SHEDEUR SANDERS HITS TRAVIS HUNTER FOR A HUGE 3RD DOWN CONVERSION.



Colorado driving. pic.twitter.com/dxGthwcjw3 — Lincoln Heimbach （@LincHeimbachTSP） September 2, 2023

到了下半場，杭特更是展現絕佳防守能力，在第3節球隊僅領先3分，且對手已經攻占己方4碼線時，冷不防抄截TCU四分衛莫里斯（Chandler Morris）的傳球，最終這場比賽就以3分差險勝，該抄截也至關重要。而杭特打完全場，攻防兩端參與超過100次進攻，以外接手身分繳出11次接球、119碼；在防守端貢獻1次抄截，上演全方位表現。

TRAVIS HUNTER WILD PICK



This guy is UNREAL.



（via @CFBONFOX） pic.twitter.com/LJaRafHqsX — Bleacher Report （@BleacherReport） September 2, 2023

在美式足球中，球員在青少年時期會多方嘗試不同位置，可能同時身處進攻組與防守組（甚至是特別組），但來到大學層級後，維持「二刀流」的球員已佔極少數。然而杭特從高中時期就「攻防二刀流」，並以五星高中生身分加入傑克遜維爾州立大學（Jackson State University），成為傳統黑人大學（HBCU）與美式足球冠軍賽分區（FCS）史上所招募排名最高的潛力球員。

杭特去年年底轉學至科羅拉多大學波德分校，大二賽季首戰就有驚人演出，讓不少美國球迷將他與MLB美國職棒大聯盟日籍「二刀流」球星大谷翔平做比較。前NFL邁阿密海豚運營副總裁、現任《ESPN》分析師的坦寧鮑姆（Mike Tannenbaum）更稱讚杭特，「除了大谷翔平外，我認為體育界沒有任何人比他還要更多才多藝了！」

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