U18世界盃》對手喊暫停主審不給 陳睦衡「最後三振」的內心戲很精彩

陳睦衡。（記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台中報導〕「二刀流」陳睦衡是本屆U18世界盃台灣陣中很「搶戲」的一人，預賽前兩場都以先發二壘手上陣，昨役右腳被踩傷後今天還可以當後援投手守住最後2局，並讓墨西哥打者吞下再見三振；成為墨西哥最後出局數的3棒阿雷當多向主審喊暫停但不被接受，陳睦衡聊起當時心想賺到並直接丟好球帶的「內心戲」，也是相當精彩。

台灣隊總教練吳柏宏賽前就說陳睦衡今天會到牛棚待命，但陳睦衡坦言對自己今天會上場感到意外，「我那時還在當啦啦隊，教練就叫我去熱身，我想說真假，然後就去了。球隊需要我的時候，又還撐得住，就一定要上。」

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陳睦衡昨對南韓補位一壘手和跑者發生衝撞，造成右腳踝被踩傷，但骨頭沒事，只是皮肉傷，「但我還沒有完全熱開之前，骨頭還是會有點痛。」儘管因天候影響變化球的犀利度和直球的速度，陳睦衡還是成功守住6、7兩局。

但最後拿下三振的過程很有趣，陳睦衡因為前面兩顆對阿雷當多出手的節奏都快，「我就想說停久一點，想要讓他僵掉，讓他打不好。」結果對方索性跟主審喊暫停，陳睦衡說：「我沒有想過他會喊暫停，結果看到裁判沒有給，想說賺到，我就直接丟了，那是當下反應。」結果兩邊休息室也兩樣情，台灣隊歡喜慶功，墨西哥則對主審不滿。

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