U18世界盃》差點扳倒美國 台灣得當心「鬱金香軍團」

荷蘭隊贏球。（大會提供）

〔記者羅志朋／台北報導〕U18世界盃B組預賽今天荷蘭以4：3擊敗巴拿馬，目前戰績2勝1敗，由於荷蘭先後擊敗委內瑞拉、巴拿馬，只要後天再贏西班牙，就很有機會晉級超級循環賽與台灣隊交鋒。

「鬱金香軍團」荷蘭預賽首戰差一點扳倒強敵美國，最終只輸1分，實力不容小覷；談到有可能在超級循環賽強碰台灣隊，荷蘭總教練狄柏茵說，「我們在熱身賽曾對戰，台灣隊選手身材非常壯碩，整體實力強大，大有機會衝擊冠軍，希望能晉級超級循環賽和台灣隊對戰，我們會拿出全力應戰。」

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此役2局上荷蘭率先發動攻勢，靠2次保送和連續3支安打添得2分，3局下巴拿馬反攻，一出局二壘有人，瓦爾登適時敲安追回1分，4局下再靠3安與成功強迫取分戰術拿下2分反超前。

5局上席亞拉在颱風來襲下，頂著逆風轟出陽春砲追平比分，7局上一出局滿壘，荷蘭靠內野滾地球拿到致勝分贏球。狄柏茵指出，席亞拉並非全壘打型的打者，而且以他原本的想像，在逆風情況下應該沒有人可以轟全壘打，但它還是發生了，真是不可思議。

席亞拉開轟。（大會提供）

此外，狄柏茵點出比賽關鍵，在於6局下荷蘭投手被巴拿馬打者擊出右外野深遠安打，右外野手回傳球抓到直衝本壘的跑者，這想是整場比賽勝負分水嶺。

至於颱風對比賽的影響，狄柏茵淡淡地說，「在荷蘭沒有遇過颱風，當然，風會有影響，但兩隊都會遇到相同狀況，所以是公平的，這並非影響比賽的關鍵。」

荷蘭隊贏球。（大會提供）

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