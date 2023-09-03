MLB》慘遭洋基大物砲擊！ 韋蘭德受訪談對決策略

韋蘭德。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕洋基外野大物多明格茲（Jasson Dominguez）在大聯盟生涯的第一個打席就擊出全壘打，其中他的對手還是曾獲三屆塞揚獎的名投投韋蘭德（Justin Verlander），對此韋蘭德在受訪時也談到了對該打席的看法。

韋蘭德在談到該打席時表示:「當時我就覺得他（指多明格茲）會很有攻擊性，在我首度面對一位打者時，第一個想法就是要搞清楚他喜歡哪個位置的球，但很顯然的答案就在我投到的那個位置。」

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而多明格茲在受訪時則坦言沒有想到韋蘭德一開始會用曲球對付他，他透過翻譯表示:「當時第一球確實讓我有點措手不及，但賽前的會議讓我早已設定好策略，最終我在打擊區內完成了我預先的計劃。」

此外多明格茲也補充表示:「能在這個時刻打出全壘打對我來說意義重大，而且我也知道韋蘭德是一位名人堂等級的投手，有能力做到（指對他打出全壘打）真的是很特別的一件事。」

在這場比賽後，多明格茲以年僅20歲206天的年紀成為洋基隊史上最年輕在生涯首場擊出全壘打的球員，同時他也是自賈吉（Aaron Judge）於2016年8月13日後，首位在大聯盟首打席就打出全壘打的洋基球員。

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