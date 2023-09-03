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男籃世界盃》172公分河村勇輝成矮將之光 湯瑪斯都注意到了

2023/09/03 17:09

河村勇輝。（資料照，法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕身高只有172公分的控球後衛河村勇輝，成為本屆世界盃籃球賽最耀眼的存在之一，他對人高馬大的芬蘭攻下25分，出戰維德角也有過人的切入突破上籃，讓前NBA球員湯瑪斯（Isaiah Thomas）都印象深刻，直呼「表現真的太狂了！」

22歲的河村勇輝在上季日本B League勇奪年度最佳新人王及最有價值球員，且是今年日本征戰世界盃陣中最年輕球員。

藝高人膽大的河村勇輝，沒有被身材劣勢限制在場上的表現，他在世界盃5戰平均可攻下13.6分、7.6助攻，是日本取得巴黎奧運門票的關鍵人物之一，日本外籍教練霍瓦斯（Tom Hovasse）事後坦言，其實沒想過河村能在世界盃表現如此亮眼，真的很為他高興。

河村勇輝認為，作為一個矮小的球員，就是打得更有侵略性，用速度彌補劣勢，「夢想跟希望不是只給小孩或粉絲們，很多人都是如此，我也希望我能達成我的目標。」他堅定地說，「我一直希望我能成為日本隊陣中擊敗世界列強的控衛。」

175公分的湯瑪斯過去在NBA也有不俗表現，成為令人印象深刻的矮將之一，如今，他看到河村勇輝也有感而發，他說：「他的表現太狂了，我們這些矮將應該團結一心。」而他之後也相當關注河村的表現，包括河村對上維德角的切入上籃好球，他也在推特分享，「這看起來似曾相似。」

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