U18世界杯》對南韓吞3K後 張趙紘對墨敲安「整個就放開」

張趙紘敲出致勝安打。（記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台中報導〕前役對南韓吞下3次三振，U18世界盃台灣隊內野手張趙紘今天對墨西哥敲出帶勝利打點的安打，他表示那一安之後整個就放開，還喊話：「如果後面再對到韓國，我不要再被K了。」

張趙紘原本定位是台灣隊主力二壘手，但因熱身賽調整狀況不佳，在預賽前兩場都由陳睦衡先發守二壘。只是昨陳睦衡補位一壘受傷後，張趙紘臨危受命上陣，坦言「臨時被換上去，腦袋有點空白」，也因此頻頻出現揮空的狀況，並且連三打席都吞下三振。

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今天對墨西哥先發守二壘，張趙紘首局就發生失誤，他表示：「一個彈跳，又想要往前處理，太急了。」在打擊方面，張趙紘前兩個打席都是滾地球出局，但6局上1出局一、三壘有人，他敲出左外野安打將比分形成2：1，也讓台灣一路領先到終場。

張趙紘表示，其實昨天對南韓吞3K後，還是告訴自己要正向，「我回飯店之後還一直在想，自己唸著『我被3K了』，還被同學聽見，他們就告訴我沒關係。」台灣隊教頭吳柏宏在今賽前也表示張趙紘的問題是在心理層面，看到他今天敲出安打後，吳總也欣慰地說：「他打出去之後整個信心都來了，就不會再畏懼得點圈有人的情況。這也是選手的提升，也對我們以後的比賽幫助很大，可以應用在更多選手身上。」

張趙紘敲出致勝安打。（記者林正堃攝）

張趙紘敲出致勝安打。（記者林正堃攝）

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