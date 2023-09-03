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MLB》二度敬遠大谷翔平 運動家終結者仍想較量「地表最優秀球員」

2023/09/03 18:37

梅伊想對決大谷翔平。（本報合成）

〔體育中心／綜合報導〕天使今以1：2輸給運動家，天使9局上三壘有人時輪到大谷翔平，投手丘上的運動家終結者梅伊（Trevor May）遵循總教練卡塞（Mark Kotsay）的指示，將大谷敬遠，也讓現場球迷響起一片噓聲。賽後梅伊受訪時，也坦承當下很想與大谷較量。

梅伊接受日媒《日刊體育》訪問談及當下感受，他直言，「我很想對決他（大谷翔平），但他是地球上最優秀的球員，為了贏球，有時就是必須採取這樣（敬遠）的策略，這是可以理解的。」

儘管能理解教練團決定選擇故意四壞保送，但梅伊仍想與大谷來場男子漢對決，「作為一名愛好競爭的球員，我希望能以表現改變外界的看法，這正是棒球的魅力所在。」不過他仍解釋當時的狀況，「比分差1分，跑者在三壘，我們面對的是本季大聯盟全壘打王，最糟情況就是被他擊出全壘打，他今年辦到很多次了，我也知道我今年對左打表現不是很好，這也是（敬遠的）原因之一。」

大谷今天在5局上二壘有人時遭到運動家先發投手布萊克本（Paul Blackburn）敬遠，他表示，「這是正確的決定，他是一位優秀的球員，一棒就能改變比賽局勢。」總教練卡塞則說，「很多人都想看大谷打擊，我們也理解噓聲，但我們的策略幸運奏效。」

大谷翔平今天2打數0安打，獲得1次四壞保送和2次敬遠，本季已累積21次敬遠，創下大聯盟生涯單季新高。但大谷也中斷連續4場敲安，連9場43打席未開轟，寫下本季最長未開轟紀錄。

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