MLB》史上最快火球！ 洛磯外野「加農砲」飆170.1公里（影音）

It hasn't taken long for teams to learn NOT to run on Brenton Doyle.



This throw was 105.7 mph, the fastest OF throw Statcast has ever recorded! pic.twitter.com/LxR4NwhyYp — MLB （@MLB） September 3, 2023

〔體育中心／綜合報導〕洛磯今天以8：7擊敗藍鳥隊，但賽後全隊最關心的並不是比賽的勝負，而是一個數字「105.7」，這是外野手多伊爾（Brenton Doyle）一記外野傳球的速度，改寫史上最快紀錄。

該球發生在9局1出局三壘有人時，當時小葛雷諾（Vladmir Guerrero Jr.）敲出一顆中外野方向飛球，根據數據指出，多伊爾一開始站在中外野338英呎處，跑了47英呎才接到該球，接著他以高達105.7英哩（170.1公里）的速度，直接將球傳往本壘，迫使三壘跑者不敢往本壘跑，成功阻擋1分，而儘管該分最後還是回來，但洛磯仍以8：7收下勝利。

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根據大聯盟官網報導，該球超越2016年4月洋基隊希克斯（Aaron Hicks）締造的105.5英哩傳球速度，成為自2015年《Statcast》系統啟用以來，史上傳球速度最快的一顆球。

賽後多伊爾說道：「當時我們外野手在換投時於中外野會合，我就說那大概是我一整年來丟得最棒的一球。」、「可惜那傢伙沒有跑。」多伊爾也表示，他當時握了完美的四縫線握法：「我知道這會是顆很快的球。我沒預期到這球接近106英哩。」

多伊爾。（美聯社）

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