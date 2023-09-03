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U15東亞錦標賽》就差臨門一腳 台灣男足0 ：2不敵日本

2023/09/03 19:34

戴子翰（左）。（我國足協提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕東亞盃U15足球錦標賽於中國青島進行，年齡都在15歲以下的台灣U17男足培訓隊，今面對強敵日本就差臨門一腳，最終0 ：2落敗，小組賽戰績1勝1負， 9月5日對決關島若能取勝，我國將以B組第2晉級9月7、8日淘汰賽。

本屆台灣與香港、日本、關島同在B組，首戰香港展現強烈企圖心、替補上陣的張天駿梅開二度，率隊2 ：1開胡。第2場迎戰公認同組實力最為堅強的日本，全隊試圖利用對手尚未進入節奏時發起猛攻，第3分鐘頭頂攻門可惜遭到日本門將精彩救球撥出，接下來台灣隊也貫徹防守反擊戰術，積極搶攻但都欠缺關鍵一擊。

反觀第10分鐘，日本隊左路突破吊中，高裕徳頭錘破網取得1 ：0領先；第21分鐘「藍武士」攻勢再起，右路殺出的信重亮二朗勁射入門，優勢擴大為2 ：0 。半場雙方都未能越雷池一步，最終台灣射日不成吞下首敗。

「上半場開賽有些緊張，反而是被進球後穩定下來。」台灣總教練陳春智賽後表示，今天防守做得很好，搶下球權也能適時反擊，畢竟國際賽的節奏跟強度都提升，每個人得調整適應。「所有球員不管先發還是替補，都達到教練團要求，這點相當滿意。希望大家未來對上強隊時能持續做到，汲取寶貴經驗持續成長。」

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