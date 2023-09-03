WTT挑戰賽》「沈默刺客」林昀儒力壓中國向鵬 勇奪男單冠軍

林昀儒4：1擊敗中國選手奪冠。（圖片取自WTT官網）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界排名第9的「沈默刺客」林昀儒今天在WTT阿拉木圖挑戰賽，以4：11、12：10、15：13、11：9、11：7拍落世界排名46的中國向鵬，收下男單冠軍。

林昀儒昨男單一日兩勝，8強直落三拍落克羅埃西亞好手普卡爾（Tomislav Pucar），接著4強以3：2氣走世界排名13瑞典「六角戰士」莫雷加德（Truls Moregard），連兩年挺進決賽。

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比較可惜的是，林昀儒混雙金牌戰攜手陳思羽，以1：3不敵南韓趙大成╱朱芊曦，無緣衛冕以銀牌作收。

向鵬4強以10：12、11：9、11：9、11：8逆轉葡萄牙佛雷塔斯（Marcos Freitas）。林昀儒生涯僅去年6月WTT薩格勒布挑戰賽決賽交手向鵬，小林當時以直落四霸氣封王，如今也期待成功複製，相隔逾1年再把冠軍收入口袋。

向鵬首局成功壓制林昀儒的發揮，開賽連下5分，並以11：4先下一城。林昀儒第二局靠正手拍強攻反擊，一度5：3領先，但向鵬連下4分反超，小林則頂住壓力，加上對手發球失誤，5：1攻勢站上領先位置，即使向鵬幸運翻網球，以及逼得小林反拍出界追成10：10，小林仍有穩住並連下2分扳平戰局。

關鍵第三局，林昀儒最多領先3分，卻被向鵬追平，雙方一路拉鋸，而小林錯過3個局點機會，也化解對手1個局點，直到第4次機會靠漂亮正拍直線回擊，讓向鵬完全來不及反應，成功拿下並取得局數2：1領先。

林昀儒在第四局表現更是出色，克服前段的落後，追到7：8逼得向鵬喊暫停，但小林回來後又連下2分超前，即使被向鵬追平，又是連拿2分成功聽牌。林昀儒在第五局則是面臨向鵬的追分，8：7領先也叫暫停，有收到不錯的效果，連續拿下3分，漂亮收下男單冠軍。

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