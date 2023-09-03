晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 學生棒球

U18世界盃》日美戰超離奇判決 美國教頭：改判對我們不利但正確

2023/09/03 19:54

日美大戰，二壘審判決讓全場一頭霧水。（WBSC提供）

〔記者羅志朋／台北報導〕U18世界盃今天上演日美大戰，日本最終以4：3險勝美國，比賽中出現小插曲，二壘審的判決讓全場一頭霧水。

還原當時現場狀況，4局下美國進攻，無人出局二壘有人，葛瑞芬擊成投手面前滾地球，日本先發投手前田悠伍接球後選擇夾殺二壘跑者莫蘭多，結果莫蘭多和葛瑞芬同時站在二壘壘包上。

當下，日本三壘手山田脩也先用手套觸碰莫蘭多，再觸碰葛瑞芬，莫蘭多「趁隙」想往三壘衝，山田脩也機警地再次觸碰他的身體，莫蘭多也不搭理，隨後衝向三壘，在三壘指導教練指示下，往本壘拔腿狂奔「得分」。

此時場面一片混亂，場上4個裁判先聚在一起開會，起初是判決葛瑞芬出局，莫蘭多要回到二壘，美國提出抗議，主審決定啟用電視重播輔助判決，結果判葛瑞芬出局，但莫蘭多回本壘得分成立。

這個改判讓日本跳腳，總教練馬淵史郎立即提出抗議，主審、裁判與大會技術委員再次討論後，最終判決葛瑞芬與莫蘭多都出局，這合乎棒球規則，美國也接受了，比賽繼續進行。

針對這個PLAY，今天賽後美國總教練卡戴爾受訪時表示，第一時間他不確定日本三壘手山田脩有沒有用手套碰到後位跑者（葛瑞芬），後來去看電視重播確定有碰到，改判雖然對他們不利，但這是正確的判決，他欣然接受。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。