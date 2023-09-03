U18世界盃》日美戰超離奇判決 美國教頭：改判對我們不利但正確

日美大戰，二壘審判決讓全場一頭霧水。（WBSC提供）

〔記者羅志朋／台北報導〕U18世界盃今天上演日美大戰，日本最終以4：3險勝美國，比賽中出現小插曲，二壘審的判決讓全場一頭霧水。

還原當時現場狀況，4局下美國進攻，無人出局二壘有人，葛瑞芬擊成投手面前滾地球，日本先發投手前田悠伍接球後選擇夾殺二壘跑者莫蘭多，結果莫蘭多和葛瑞芬同時站在二壘壘包上。

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當下，日本三壘手山田脩也先用手套觸碰莫蘭多，再觸碰葛瑞芬，莫蘭多「趁隙」想往三壘衝，山田脩也機警地再次觸碰他的身體，莫蘭多也不搭理，隨後衝向三壘，在三壘指導教練指示下，往本壘拔腿狂奔「得分」。

此時場面一片混亂，場上4個裁判先聚在一起開會，起初是判決葛瑞芬出局，莫蘭多要回到二壘，美國提出抗議，主審決定啟用電視重播輔助判決，結果判葛瑞芬出局，但莫蘭多回本壘得分成立。

這個改判讓日本跳腳，總教練馬淵史郎立即提出抗議，主審、裁判與大會技術委員再次討論後，最終判決葛瑞芬與莫蘭多都出局，這合乎棒球規則，美國也接受了，比賽繼續進行。

針對這個PLAY，今天賽後美國總教練卡戴爾受訪時表示，第一時間他不確定日本三壘手山田脩有沒有用手套碰到後位跑者（葛瑞芬），後來去看電視重播確定有碰到，改判雖然對他們不利，但這是正確的判決，他欣然接受。

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