U18世界盃》「只有靠他才能壓制美國」 日本教頭大讚高校最強左腕

前田悠伍繳出5.2局8K無失分優異表現奪勝。（圖片取自WBSC官網）

〔記者羅志朋／台北報導〕U18世界盃日本今天以4：3險勝美國，日本先發左投前田悠伍表現精彩，投5.2局用84球被敲4安，飆出8K、無四死球，無失分拿下勝投，他來自大阪桐蔭高校，被譽為日本高校「最強左腕」。

賽後日媒提問，為什麼只讓前田悠伍投5.2局？日本總教練馬淵史郎說，「考慮到投手有用球數限制，這次大會投91球要休4天，投90球要3天，所以必須小心控管投手用球數，要去適應比賽規則。」

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U18世界盃開打前，前田悠伍就是馬淵史郎點名的頭號王牌，今天颱風來襲，在不利的氣候下投出好成績，馬淵史郎說，「只有靠他才能壓制美國，在12萬8000人的全國選手中代表，被選中來參加比賽，他知道自己責任，大家條件都一樣，進入日本代表隊應該知道這是怎樣的比賽，知道如何應對比賽。」

前6局打完日本還領先4分，7局下美國一口氣追回3分，差一點逆轉勝，馬淵史郎表示，如果比賽打9局不知道會是怎樣，打7局對我們有利，雙方角色不一樣，美國的確很有信念的隊伍。

拿下關鍵的一勝，馬淵史郎說，這場獲勝對我們很重要，美國這幾屆大會都有不錯成績，是很強的隊伍，所以對我們是很大的鼓舞。

差一點就能上演大逆轉，美國總教練卡戴爾指出，「7局下我們恢復水準，希望接下來比賽能重新開啟打擊火力，就以這一戰的7局下當作引爆點。」

對於日本王牌前田悠伍主宰戰局，卡戴爾說，前田悠伍投球策略完全出乎意料之外，面對每個打席變化球幾乎都走在前面，後面才出現直球，「他真的是很棒的投手。」

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