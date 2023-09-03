NBA》NBA冠軍到底是不是「世界冠軍」？歐洲聯賽MVP給出看法

維岑科夫（右）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕日前美國田徑名將「賽亞人」萊爾斯（Noah Lyles）在賽後記者會上，公開質疑NBA冠軍並非「世界冠軍」的言論，引發眾家NBA球星集體撻伐。而甫奪歐洲籃球聯賽MVP、即將在新球季效力NBA國王隊的大前鋒維岑科夫（Sasha Vezenkov），也提出對於此話題的看法。

維岑科夫在近日國王的記者會上談及此事時表示，「每個人都有自己的看法，但我們實際一點，如果NBA冠軍球隊對上歐洲聯賽冠軍球隊，結果會是什麼？我認為這顯而易見，但每個人都有權說出自己的想法。」

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「我知道對於籃球來說，NBA完全是不同等級。當然在歐洲聯賽也不好混，我們也可以看見許多歐洲球員在NBA打球，近年一些NBA的年度MVP也是歐洲人。但正如我所說，這是一個世界排名最高的聯賽。」

對於維岑科夫的回答，國王總管麥克奈爾（Monte McNair）表示讚賞，「他應對的不錯，我只想說，我不管人們怎麼稱呼，但只要我們能在年底舉起歐布萊恩金盃（NBA總冠軍獎盃），我就會很開心。NBA冠軍、世界冠軍都好，只要是總冠軍，我認為球迷不會特別在意。」

28歲的維岑科夫上季效力於希臘的奧林匹亞科斯籃球俱樂部（Olympiacos B.C.），並勇奪上季歐洲聯賽年度MVP，也讓國王在休季期間以3年2000萬美元合約將其簽下。

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