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美網》梅德維夫又被紐約球迷激怒 滿滿噓聲中殺進16強

2023/09/03 21:40

梅德維夫。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕前世界球王梅德維夫（Daniil Medvedev）又被難纏的紐約球迷激怒，亞瑟艾許中央球場滿滿的噓聲中，午夜時分殺進2023美國網球公開賽男單16強。

身高198公分的梅德維夫，面對170公分的阿根廷矮將貝茲（Sebastian Baez），體型懸殊的雙雄上演「天龍鬥地虎」，俄國第3種子克服第3盤2：5落後，因雨中斷10分鐘後撲滅對手逆襲氣焰，終以6 ：2、6 ：1、 7 ：6（8：6）獲勝，當地已是凌晨1點半。

這幾年經常與紐約球迷摃上的梅德維夫，第3盤苦苦追趕時，不斷要求主審「管秩序」提醒觀眾保持安靜，再度引來陣陣噓聲，儘管他自嘲已經習慣了，賽後受訪仍不忘嘲諷反擊：「非常感謝所有在第1發和第2發之間沒有大喊大叫的民眾，你們太棒了。」

這位2021年美網冠軍甚至點名其中一位惹毛他的男球迷，「他是否有女朋友或妻子？真不知道她要怎麼睡覺，因為這傢伙根本靜不下來，整晚一直狂喊：VAMO！VAMO！我替他深感遺憾。」

脾氣火爆的梅德維夫，前役也與一對場邊情侶發生口角衝突，準備發球時被影響而怒嗆：「你能閉嘴嗎？你傻了嗎？」結果女球迷乾脆飛吻回應，也讓俄男又被觀眾噓爆。

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