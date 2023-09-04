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MLB》因腦震盪本季二度進傷兵名單 美媒祝福並期盼張育成回歸

2023/09/04 06:39

張育成。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕效力紅襪3A的我國好手張育成，日前比賽中在守備時與跑者相撞，賽後出現輕微腦震盪，球隊昨天也宣布將他放入7天傷兵名單，這也是張育成本季第二度進入傷兵名單。

張育成本季命運多舛，在台灣時間4月25日因揮棒造成左手腕受傷提前退場，經診斷確定為鉤狀骨骨折，進入傷兵名單，直到7月8日才回歸大聯盟。

而紅襪在交易大限後補進烏里耶斯（Luis Urías），又迎回明星游擊手史托瑞（Trevor Story）傷癒復出，加上內野競爭者雷耶斯（Pablo Reyes）的突然竄起，以及張育成自身狀態下滑，最終遭到紅襪指定讓渡，張育成也決定續留紅襪3A繼續奮鬥。

想不到上天再度考驗張育成，在前天對上金鶯3A時與對方跑者韓德利（Maverick Handley）相撞倒地，導致右肩及左臉痠痛，耳朵也有外傷，更出現輕微腦震盪。美媒《運動畫刊》也撰文指出，雖然張育成在未來暫時不會是紅襪的游擊替補人選，但他本季仍擔任長時間的主戰游擊手，紅襪將在一週內缺少一名優秀的守備球員。

《運動畫刊》表示，張育成守備相當優異，但打擊能力阻礙他真正立足大聯盟的機會，儘管擁有不錯的長打能力，仍難以依靠球棒闖出一片天。不過《運動畫刊》還是希望張育成能保持健康與強壯，並在回歸後於球隊中找到屬於自己的角色。

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