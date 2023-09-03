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男籃世界盃》艾德華茲35分無用 美國敗給超狂的立陶宛吞本屆首敗

2023/09/03 22:49

立陶宛擊敗美國。（歐新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕賽前被看好奪冠的美國男籃，今天在小組賽對上立陶宛踢到鐵板，上半場最多陷入21分的大幅落後，雖然艾德華茲（Anthony Edwards）攻下全場最高35分，但決勝節追分功虧一簣，終場104：110敗下陣來，吞下本屆世界盃首敗，也是1998年之後，首度不敵立陶宛。

美國上屆拿下創隊史最差的第7名，今年力求一雪前恥，儘管陣容星度不足，且球員年輕，實力依舊不容小覷，在今天之前，成功拉出4連勝，晉級8強。

但美國今天開賽就被立陶宛打傻，完全守不住立陶宛的猛烈攻勢，讓對手三分球6投6中，單節猛灌31分，而美國的首節投籃命中率僅28％、得12分。

立陶宛的攻勢遍地開花，11上陣有10人得分，其中瓦倫丘納斯（Jonas Valančiūnas）在籃下發揮身材優勢，攻下11分、6籃板，還讓對手賠上5次犯規，半場打完以54：37領先，美國以艾德華茲16分最佳。

美國在下半場找回應有進攻節奏，布里吉斯（Mikal Bridges）在第三節拿9分，一度拉出13：0的高潮，打出28：17攻勢回敬立陶宛，在三節打完追到只以65：71落後。

美國數度追近比分，卻都被立陶宛的外線攻勢澆熄氣焰，尤其丁薩（Tomas Dimsa）在最後1分43秒的致命三分彈，助隊以101：90領先，儘管艾德華茲、布里吉斯也以三分球還以顏色，在最後35秒追到5分差，美國仍無力回天。

艾德華茲（右）拿下35分。（美聯社）

立陶宛此戰的投籃命中率飆破5成，三分命中率達56％，有7人得分達雙位數，卡里尼奧尼斯（Vaidas Kariniauskas）攻下15分最高。至於美國團隊準星也高達53%，但籃板數以27：43成最大劣勢，全隊除艾德華茲之外，布里吉斯和布朗森（Jalen Brunson）各14分。

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