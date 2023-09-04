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單日2金2銀 拔河世錦賽台灣創隊史最佳成績

2023/09/04 00:54

〔中央社〕在瑞士舉行的世界室外拔河錦標賽3日繼續進行最後1天的錦標賽事。台灣代表隊在女子540公斤級、女子U19的480公斤級摘金，單日進帳2金2銀，累積4金3銀改寫隊史最佳成績。

今年台灣拔河代表隊共派出多達100人參加世界室外拔河錦標賽，重頭戲的錦標賽組階段，台灣在2天賽事內共獲得4金3銀的佳績優於去年，締造隊史最佳成績，若包含公開賽組（以俱樂部形式參賽）的4金1銅，合計共獲得8金3銀1銅

世界室外拔河錦標賽3日進行第2天的錦標賽事，台灣除了拿下女子540公斤級、女子U19的480公斤級雙金外，另外在U23混合560公斤級、男子U19的560公斤級各摘1面銀牌，至於男子640公斤級獲得第6、混合580公斤級獲得第7。

去年台灣代表隊在錦標賽組拿下4金、1銀、1銅的隊史最佳成績，若含公開組（以俱樂部形式參賽）在內，則累計拿下5金、4銀、2銅。

中華民國拔河運動協會秘書長卓耀鵬表示：「今年有些組別的成績還需要再加油，尤其是男子組賽事。但至少我們重點項目女子組U23的500公斤級、女子500公斤級、女子540公斤級、女子U19的480公斤級這4面金牌全包。」（編輯：何宏儒）1120904

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