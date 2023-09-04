拔河世錦賽》台灣女子540、青少年女子480又摘金 4金入袋平隊史

台灣在2023年世界室外拔河錦標賽摘下女子540公斤級金牌。（拔河運動協會提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕在瑞士舉行的2023年世界室外拔河錦標賽，台灣隊在第二天賽事再傳捷報，於女子540公斤級、青少年女子480公斤級，皆成功摘下金牌，單屆4金入袋追平隊史最佳成績。

台灣拔河代表隊今年共派出選手、隊職員共計100人超大團，共參加12個組別。世界室外拔河錦標賽分為公開賽、錦標賽，賽事前2天進行以俱樂部為主的公開賽，台灣搶下4金、1銅。

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重頭戲是以國家組隊的世界錦標賽，台灣隊首日賽事於女子500公斤級、U23女子500公斤級摘下2金，以及青少年男女混合520公斤級銀牌。

台灣隊在第二日賽程，雖然青少年男子560公斤級、U23男女混合560公斤級都闖入金牌戰，可惜最後都無緣抱回金牌，以2面銀牌作收。

拔河運動協會秘書長卓耀鵬賽前透露，台灣在第二天女子540公斤級、青少年女子480公斤級金牌預料是十拿九穩，果然兩項沒讓人失望，雙雙拔下金牌。

台灣隊本屆共進帳4金、3銀，獎牌數勝過上屆4金、1銀、1銅，雖無法突破4金隊史紀錄，不過獎牌數仍創新高。另外，錦標賽加上公開賽斬獲的4金、1銅，台灣隊本屆共搶下8金、3銀、1銅，成績十分亮眼。

台灣在2023年世界室外拔河錦標賽摘下女子540公斤級金牌。（拔河運動協會提供）

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