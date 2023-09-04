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美網》謝淑薇灌蛋勇闖女雙8強 大滿貫狂飆15連勝

2023/09/04 06:43

謝淑薇／王欣瑜闖進美網8強。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕 以戰養戰磨合手感與默契的謝淑薇／中國王欣瑜，連續第3場歷經3盤拉鋸，有別於前兩輪驚險逆轉勝，此役第8種子火力全開多保領先，6：0、2：6、6：2 「 灌蛋」淘汰俄國黑馬阿瓦涅相（Elina Araratovna Avanesyan）／拉希莫娃（Kamilla Stanislavovna Rakhimova），挺進2023美國網球公開賽女雙8強。

6月法國公開賽攜手紅土封后的謝淑薇／王欣瑜，紐約法拉盛公園硬地重新合拍連過難關，前兩場都激戰逾2小時才驚險翻盤。如今面對來勢洶洶的俄女組合，開賽謝／王連破帶保直接清盤，也拚出大滿貫女雙冠軍氣勢，只是次盤兩人又陷入亂流，互破之後連丟4局，被難纏對手扳回一城。所幸戰線拖進決勝盤，小薇人馬重整旗鼓，率先突破3：0開局，也重挫俄女士氣，謝／王一路領先至5 ：2聽牌時 「再見破發」，總計耗費1小時40分鐘出線，屆時8強對手將是美國第3種子高芙（Coco Gauff）／佩古拉（Jessica Pegula） 大戰第14種子烏克蘭柯絲堤雅克（Marta Kostyuk）／羅馬尼亞魯塞（Elena-Gabriela Ruse）的勝方。

謝淑薇職業生涯第4度挺進美網女雙8強，也締造本季大滿貫女雙15連勝，這位復出就橫掃法網、溫網完成女雙「海峽大滿貫」的傳奇台將，持續朝著三連后邁進。

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