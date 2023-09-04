MLB》狂！大谷翔平生涯2度達成「40轟、20盜」 創下史上第8人壯舉（影音）

Shohei Ohtani nabs his 20th stolen base.



He joins the 20 SB/40 HR club for the second time in his career! pic.twitter.com/wXmHX0YQKi — MLB （@MLB） September 3, 2023

〔體育中心／綜合報導〕天使二刀流球星大谷翔平今天單場選到2保送，並跑出本季第20盜，寫下史上第8人壯舉，不過天使以6：10不敵美聯西區爐主運動家，3連戰系列賽慘遭橫掃。

天使在4上靠著艾斯科巴（Eduardo Escobar）的2分砲先馳得點，接著攻勢繼續串聯，瓦拉克（Chad Wallach）敲出適時二壘安打再下一城，天使攻下3分大局。

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大谷翔平今天首打席就選到保送，5上他再度發揮選球眼獲得四壞保送，接著跑出本季第20盜，日媒指出，大谷成為大聯盟史上第8位，生涯2度單季達成「40轟、20盜」里程碑的球員，締造史詩紀錄。

大谷翔平。（USA TODAY Sports）

運動家6下展開反撲，諾達（Ryan Noda）、布朗（Seth Brown）各轟出一發2分彈，一舉逆轉戰局，取得4：3領先，天使在7上還以顏色，倫吉佛（Luis Rengifo）擊出追平陽春砲，雙方戰成4：4平手。

結果天使牛棚再度崩盤，7下被運動家單局打了11個人次、強攻6分大局，直接被「開魯閣」大失血，陷入4：10落後，天使9上攻下2分，最終依舊無力回天，3連戰系列賽遭到橫掃。

大谷翔平全場3打數繳白卷，選到2保送，吞下2次三振，賽後打擊率為0.304，大谷連2戰未敲安、連續10場比賽沒開轟。

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