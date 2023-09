MLB》歐森44轟追上大谷翔平 道奇菜鳥7局好投宰勇士避免遭橫掃

米勒。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕在自家主場面對亞特蘭大勇士吞下3連敗的洛杉磯道奇隊,今靠菜鳥投手米勒(Bobby Miller)7局好投,以3:1收下勝利,避免四連戰遭橫掃。

兩隊前4局形成投手戰,5局下道奇率先突破勇士老將摩頓(Charlie Morton),羅哈斯(Miguel Rojas)長打幫助球隊先馳得點,接著貝茲(Mookie Betts)再敲適時安打、道奇取得2:0領先。

請繼續往下閱讀...

24歲的米勒今年5月生涯初登板就是面對勇士,當時主投5局僅失1分收下勝投,相隔逾3個月再度對決,他面對這支國聯東區強權仍很有一套,前6局封鎖火力強大的勇士打線,一度讓對手16上16下,此役唯一失分來自7局被歐森(Matt Olson)夯的陽春彈,這位勇士重砲也以44轟追平天使二刀流球星大谷翔平,並列聯盟全壘打王。

勇士追到1分差後,道奇在8下再靠奧特曼(James Outman)的安打添加保險分,終場就以3:1收下勝利,避免在家裡遭勇士剃光頭。

道奇先發投手米勒主投寫下生涯新高的7局,只被敲3支安打失1分、送出5K1保送,防禦率3.80,收下本季第9勝。

摩頓主投4局被敲出6支安打、失掉2分,另有3保送3三振,防禦率3.32,苦吞本季第11敗。

歐森開轟。(美聯社)

Matt Olson is tied with Shohei Ohtani for the MLB lead in home runs this season with 44!pic.twitter.com/xvrdNI1XDx