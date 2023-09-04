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MLB》歐森44轟追上大谷翔平 道奇菜鳥7局好投宰勇士避免遭橫掃

2023/09/04 07:40

米勒。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕在自家主場面對亞特蘭大勇士吞下3連敗的洛杉磯道奇隊，今靠菜鳥投手米勒（Bobby Miller）7局好投，以3：1收下勝利，避免四連戰遭橫掃。

兩隊前4局形成投手戰，5局下道奇率先突破勇士老將摩頓（Charlie Morton），羅哈斯（Miguel Rojas）長打幫助球隊先馳得點，接著貝茲（Mookie Betts）再敲適時安打、道奇取得2：0領先。

24歲的米勒今年5月生涯初登板就是面對勇士，當時主投5局僅失1分收下勝投，相隔逾3個月再度對決，他面對這支國聯東區強權仍很有一套，前6局封鎖火力強大的勇士打線，一度讓對手16上16下，此役唯一失分來自7局被歐森（Matt Olson）夯的陽春彈，這位勇士重砲也以44轟追平天使二刀流球星大谷翔平，並列聯盟全壘打王。

勇士追到1分差後，道奇在8下再靠奧特曼（James Outman）的安打添加保險分，終場就以3：1收下勝利，避免在家裡遭勇士剃光頭。

道奇先發投手米勒主投寫下生涯新高的7局，只被敲3支安打失1分、送出5K1保送，防禦率3.80，收下本季第9勝。

摩頓主投4局被敲出6支安打、失掉2分，另有3保送3三振，防禦率3.32，苦吞本季第11敗。

歐森開轟。（美聯社）

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