MLB》單場4K又如何？遊騎兵重砲9下驚天再見轟一吐悶氣（影音）

賈西亞夯出再見轟。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵強打賈西亞（Adolis García）天生英雄命，今面對雙城悶了一整場，前4打數都吞K，9局下在平手之際上場打擊，敲出石破天驚再見轟，幫助球隊以6：5氣走雙城，避免系列賽遭橫掃。

雙城今派出日籍投手前田健太先發，他在首局就遇到亂流，被賈佛（Mitch Garver）轟出三分砲，雙城則在5局上靠著路易斯（Royce Lewis）回敬一發三分砲扳平戰局。

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前田健太投完5局結束任務退場，接替登板的山茲（Cole Sands）一上來控球就十分不穩，在滿壘之際出現暴投，免費奉送遊騎兵超前分。

雙城7局攻勢再起，柯瑞亞（Carlos Correa）的適時安打讓比賽再度回到原點，不過7局下賈佛再夯陽春砲，以單場第2轟替遊騎兵再度取得領先。

雙城此役韌性十足，8局上靠著路易斯的適時安打又追平比數，兩隊以5：5進入9局下，雙城換上溫德（Josh Winder）登板，前4打數都吞下三振的賈西亞身為此局第一名打者，在2好2壞後逮中96英里的速球，夯出左外野方向陽春彈，擊球初速109英里，飛行距離達430英尺。

賈西亞大棒一揮後就知道球留不住，根本沒有看球飛多遠，先站在本壘板停留數秒後，接著激動拉扯球衣開始繞壘，最後回到本壘接受全隊祝賀、盡情享受英雄夜。

賈西亞夯出再見轟。（法新社）

ADOLIS GARCIA WALKOFF BOMB pic.twitter.com/NxB2sws4GW — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） September 3, 2023

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