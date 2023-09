MLB》打瘋了！「北極熊」阿隆索怪力雙響砲 41轟緊咬大谷翔平、歐森

〔體育中心/綜合報導〕大都會主砲「北極熊」阿隆索(Pete Alonso)今天打瘋了,單場猛夯雙響砲灌4打點,率隊以6:3擊敗近況火燙的水手。

打第4棒的阿隆索,今天首打席就敲安建功,幫助球隊先馳得點,3下在無人出局一壘有人情況下,阿隆索從柯比(George Kirby)手中轟出2分砲,擊球初速115.6英哩(約186公里)、飛行距離385英呎。

阿隆索7下再度炸裂,狙擊水手牛棚投手索頓(Trent Thornton),鎖定一顆偏高的94.4英哩四縫線速球,掃出中外野方向陽春砲,本季第41轟出爐,擊球初速107.4英哩、飛行距離為397英呎。

阿隆索。(USA TODAY Sports)

靠著阿隆索的活躍表現,大都會終場以6:3拿下勝利,阿隆索全場4打數敲3安猛打賞、包括轟出雙響砲,進帳4分打點,跑回2分,吞下1K,賽後打擊率為0.225。

阿隆索本季已累積41發全壘打,全聯盟僅次天使大谷翔平、勇士重砲歐森(Matt Olson)的44轟。

For the third time in his big league career, Pete Alonso has hit 40 home runs. Prolific power from the Polar Bear. pic.twitter.com/eKeJEYB2qT