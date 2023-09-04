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MLB》打瘋了！「北極熊」阿隆索怪力雙響砲 41轟緊咬大谷翔平、歐森

2023/09/04 09:41

〔體育中心／綜合報導〕大都會主砲「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）今天打瘋了，單場猛夯雙響砲灌4打點，率隊以6：3擊敗近況火燙的水手。

打第4棒的阿隆索，今天首打席就敲安建功，幫助球隊先馳得點，3下在無人出局一壘有人情況下，阿隆索從柯比（George Kirby）手中轟出2分砲，擊球初速115.6英哩（約186公里）、飛行距離385英呎。

阿隆索7下再度炸裂，狙擊水手牛棚投手索頓（Trent Thornton），鎖定一顆偏高的94.4英哩四縫線速球，掃出中外野方向陽春砲，本季第41轟出爐，擊球初速107.4英哩、飛行距離為397英呎。

阿隆索。（USA TODAY Sports）

靠著阿隆索的活躍表現，大都會終場以6：3拿下勝利，阿隆索全場4打數敲3安猛打賞、包括轟出雙響砲，進帳4分打點，跑回2分，吞下1K，賽後打擊率為0.225。

阿隆索本季已累積41發全壘打，全聯盟僅次天使大谷翔平、勇士重砲歐森（Matt Olson）的44轟。

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