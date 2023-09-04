MLB》炸裂！台美混血大物夯173KM雷射砲 本季第24轟出爐（影音）

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇台美混血大物卡洛爾（Corbin Carroll）今天夯出本季第24轟，不過成為一發空包彈，響尾蛇終場以5：8敗給美聯東區龍頭金鶯。

身為國聯新人王大熱門的卡洛爾，此戰在3局下半開砲，逮中佛雷爾提（Jack Flaherty）一顆85.1英哩滑球，夯出右外野方向大號陽春砲，擊球初速107.5英哩（約173公里）、飛行距離417英呎。

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卡洛爾。（USA TODAY Sports）

卡洛爾全場5打數敲2安，貢獻1分打點，打擊率上升至0.282，可惜無法幫助球隊拿下勝利，響尾蛇先發投手加倫（Zac Gallen）主投5.1局，痛失5分責失，吞下本季第7敗。

金鶯打線火力全開，團隊狂掃14支安打，穆林斯（Cedric Mullins）繳出3安猛打賞，佛雷瑟（Adam Frazier）、韓德森（Gunnar Henderson）、歐赫恩（Ryan O'Hearn）、烏理耶斯（Ramon Urias）都有雙安演出。

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