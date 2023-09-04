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MLB》超級大物致勝兩分砲比肩賈吉 洋基睽違10年橫掃太空人（影音）

2023/09/04 11:04

多明格茲。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基外野新秀多明格茲（Jasson Dominguez）今在與太空人系列賽最終戰，敲出致勝兩分砲，幫助球隊以6：1拿下勝利、睽違10年再度對太空人完成橫掃。

洋基今推出金恩（Michael King）先發，他僅在首局被塔克（Kyle Tucker）敲出高飛犧牲打失掉此役唯一一分，主投5局被敲5支安打、飆出4次三振且沒有任何保送。

洋基前5局遭到太空人先發哈維爾（Cristian Javier）封鎖，6局上拉梅修（DJ LeMahieu）先以長打扳平戰局，接著超級大物多明格茲逮中80英里的滑球，夯出右外野方向超前兩分砲，幫助洋基拉開至3：1。

多明格茲在系列賽首戰首打席敲出生涯首轟，今再度敲出關鍵兩分砲，成為洋基隊史第四位能在生涯前三戰敲出兩轟的球員，上一位正是2016年的「法官」賈吉（Aaron Judge）。

洋基9局攻勢再起，托瑞斯（Gleyber Torres）敲出陽春砲貢獻保險分，本季第24轟出爐，接著新秀威爾斯（Austin Wells）以及培拉薩（Oswald Peraza）再各夯一發長打，終場以5分差帶走勝利。

這是洋基相隔十年再度橫掃太空人，上一次要追溯至2013年9月27日至29日，該系列賽傳奇左投佩提特（Andy Pettitte）還在生涯最後一場先發飆出完投勝。

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