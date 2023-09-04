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男籃世界盃》T1台中太陽洋將努尼出肘 讓塞國球員少了一個腎臟

2023/09/04 10:54

席瑪尼克（左）。（資料照，路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕在日前塞爾維亞與南蘇丹之戰中，發生球員被對手肘擊後少了一個腎臟的憾事，而出肘的正是T1聯盟台中太陽今年夏天簽下的洋將努尼（Nuni Omot）。

比賽進行至最後1分50秒，當時塞國球員席瑪尼克（Borisa Simanic）在籃下防守時，被南蘇丹的努尼肘擊左腹附近，當下他痛苦地雙手撐膝，甚至直接作勢蹲下，他在離場後直接送往馬尼拉醫院檢查。

塞爾維亞教練派希奇（Svetislav Pesic）賽後透露，席瑪尼克失血過多，而且當地醫院找不到匹配他的血源，但應該無大礙，不過塞國媒體進一步指出，席瑪尼克因此喪失了他的一個腎臟，且確定8強之後的比賽都不會打，至於是否會影響他後續生涯也是未知數。

出重手的努尼則解釋，自己從來不是個骯髒的球員，並非故意對席瑪尼克出肘，也為席瑪尼克衷心祈禱，希望他能盡快恢復。

努尼（右）。（資料照，歐新社）

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