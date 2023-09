男籃世界盃》T1台中太陽洋將努尼出肘 讓塞國球員少了一個腎臟

席瑪尼克(左)。(資料照,路透)

〔記者吳孟儒/綜合報導〕在日前塞爾維亞與南蘇丹之戰中,發生球員被對手肘擊後少了一個腎臟的憾事,而出肘的正是T1聯盟台中太陽今年夏天簽下的洋將努尼(Nuni Omot)。

比賽進行至最後1分50秒,當時塞國球員席瑪尼克(Borisa Simanic)在籃下防守時,被南蘇丹的努尼肘擊左腹附近,當下他痛苦地雙手撐膝,甚至直接作勢蹲下,他在離場後直接送往馬尼拉醫院檢查。

請繼續往下閱讀...

塞爾維亞教練派希奇(Svetislav Pesic)賽後透露,席瑪尼克失血過多,而且當地醫院找不到匹配他的血源,但應該無大礙,不過塞國媒體進一步指出,席瑪尼克因此喪失了他的一個腎臟,且確定8強之後的比賽都不會打,至於是否會影響他後續生涯也是未知數。

出重手的努尼則解釋,自己從來不是個骯髒的球員,並非故意對席瑪尼克出肘,也為席瑪尼克衷心祈禱,希望他能盡快恢復。

努尼(右)。(資料照,歐新社)

Serbian forward Borisa Simanic was transported to the hospital and ultimately lost one of his kidneys as a result of this incident against South Sudan



(via @BasketNews_com)pic.twitter.com/GyxLTlbWYm