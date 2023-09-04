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中職》HEROINE降臨！統一獅英雄女神日 9月23日、24日登場

2023/09/04 11:47

統一獅2023HEROINE英雄女神日。（球團提供）

〔體育中心／綜合報導〕2023年統一7-ELEVEN獅下半季主題日活動第四檔推出「2023 HEROINE英雄女神日」，將於9月23日（六）及9月24日（日）連續兩日於台南棒球場熱鬧登場，UniGirls女孩們化身英雄女神，呼應統一開季主題HERO口號，本次女孩日以HEROINE作為主題，用女主角、女英雄的概念來展現充滿女力態度的UniGirls，在LOGO設計上，使用呼應UNIGIRLS的草寫奔放風格，結合皇冠圖案，象徵每一位UniGirls都是球場上的勝利女神，帶領球隊迎接每一場的勝利，另外使用星形圖案造型外框，代表每位女孩都是統一場上最閃亮的一顆星。

球衣設計不同於季初叢林迷彩路線，採用四種不同層次桃紅色系拼貼而成的CAMO迷彩設計，整體風格較為潮流時尚，並在迷彩中巧妙結合UNILIONS字樣、UL複合字以及愛心圖樣，除了充滿不少巧思外，也讓這套迷彩設計更加獨一無二，帽徽設計上也不同以往的UL複合字設計，採用UL相勾的草寫字體結合，也是少見的創意發想。

統一獅UniGirls女孩團員共20位，本次主視覺設計以華麗舞台為背景，每位女孩化身女神降臨舞台，每個女孩擁有不同專屬才藝，都是舞台上閃耀的一顆新星，本次主視覺設計推出兩款設計提供球迷收藏，而23日及24日連續兩天，分別在賽前、賽後分別由UniGirls女神們展現才藝，帶給球迷最特別、最用心的表演，屆時歡迎球迷一起購票進場感受UniGirls女神魅力無窮。

2023 HEROINE 英雄女神日 台南棒球場
★ 09.23㊅ 18:35 象vs獅 ★
★ 09.24㊐ 17:05 龍vs獅 ★
預售票於全台統一超商ibon售票系統全面開賣中
購票網址： https://reurl.cc/AAxklp

統一獅2023HEROINE英雄女神日。（球團提供）

英雄女神主題球衣。（球團提供）

英雄女神主題球衣。（球團提供）

英雄女神主題球衣。（球團提供）

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