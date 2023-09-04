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MLB》太猛了！前國聯MVP貝林傑狂轟猛炸 本季第23轟出爐（影音）

2023/09/04 13:22

〔體育中心／綜合報導〕前國聯MVP貝林傑（Cody Bellinger）近況絕好調，今天炸出本季第23轟，幫助小熊以15：7痛宰紅人。

貝林傑在6上棒打紅人投手史瑞夫（Chasen Shreve），擊出中外野方向陽春砲，本季第23轟出爐，擊球初速100.9英哩、飛行距離為407英呎。

比賽7局打完時，兩隊形成5：5平手，小熊在8上灌進7分大局，成為比賽分水嶺，最終以15：7大勝紅人。貝林傑全場5打數敲2安，貢獻3分打點、跑回1分，吞下2次三振，賽後打擊率為0.320，連續5場比賽有安打。

貝林傑。（美聯社）

貝林傑延續8月份的好手感，目前9月出賽4場狂炸3轟，合計17打數敲出7支安打，有7分打點，單月打擊率為0.412。

小熊今日幾乎棒棒開花，團隊狂掃18支安打火力兇猛，除了貝林傑的好表現外，塔克曼（Mike Tauchman）猛敲4安「鐵支」，哈普（Ian Happ）貢獻3安4打點，日籍強打鈴木誠也有雙安演出。

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