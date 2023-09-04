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中職》台鋼雄鷹9名新秀簽約加盟 首輪王柏傑簽約金470萬

2023/09/04 14:09

台鋼雄鷹投手王柏傑。（台鋼球團提供）

〔記者徐正揚／台北報導〕台鋼雄鷹與今年選秀會上指名選手全數完成簽約，除了於8月中旬交易轉隊的林子偉之外，包含王柏傑、陳飛霖、陳世嘉、張誠恩、曾奕翔、巫柏葳、林詩翔、郭俞延、黃群等9名新人選手均完成報到，並陸續參與球隊訓練。

9名新人選手加盟條件及背號如下：

【第一輪第七順位】投手王柏傑，背號12，簽約金470萬元、激勵獎金100萬元。

【第二輪第一順位】內野手陳飛霖，背號3，簽約金440萬元、激勵獎金60萬元。

【第二輪第七順位】捕手陳世嘉，背號78，簽約金350萬元、激勵獎金60萬元。

【第三輪第一順位】內野手張誠恩，背號93，簽約金330萬元、激勵獎金110萬元。

【第四輪第一順位】投手曾奕翔，背號54，簽約金250萬元、激勵獎金80萬元。

【第五輪第一順位】投手巫柏葳，背號45，簽約金170萬元、激勵獎金65萬元。

【第六輪第一順位】投手林詩翔，背號48，簽約金120萬元、激勵獎金50萬元。

【第七輪第一順位】投手郭俞延，背號98，簽約金90萬元、激勵獎金70萬元。

【第八輪第一順位】投手黃群，背號46，簽約金50萬元、激勵獎金50萬元。

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